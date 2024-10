Il Milan ha stappato la sua stagione in Champions. Nonostante la sofferenza iniziale, i rossoneri vincono 3-1 contro il Bruges e si rimettono pienamente in carreggiata per la qualificazione. Una gara che poteva diventare addirittura storica se il Var non avesse annullato per fuorigioco la rete dell'esordiente Camarda, da cui è partita l'analisi di Fonseca nel post-partita: "Sono dispiaciuto, penso che lui e la squadra avrebbero meritato questo momento - ha detto l'allenatore a Sky Sport -, dispiace che hanno annullato il gol perché era stato un momento molto bello per un giovane che merita di essere in questo gruppo e che ha lavorato tanto per avere quest'opportunità. Ma lui non deve essere deluso, è solo l'inizio e farà tanti gol in futuro". Il mister portoghese ha poi esaminato così la gara: "Penso che abbiamo fatto all'inizio una partita senza intensità, con una circolazione di palla troppo lenta, non abbiamo capito bene come affrontare una squadra che era bassa a difendere. Poi quando sono entrati Okafor e Chukwueze la partita è cambiata, hanno portato energia, c'era più intensità. Dopo il secondo gol abbiamo fatto cose molto buone. Siamo migliorati tanto quando Pulisic ha giocato dentro e non da esterno, in quella posizione non ha la stessa preponderanza che da centrale. Quando abbiamo cambiato siamo andati meglio".