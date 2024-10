Milan-Bruges 3-1, la partita in un click

Nella terza giornata della Champions League 2024-2025 il Milan batte 3-1 il Bruges e conquista i primi punti in classifica. Grande protagonista l'olandese Reijnders (doppietta). Esordio in Europa per il 16enne Camarda a cui è stato annullato un gol (sarebbe diventato il più giovane marcatore di sempre in Champions). Di seguito gli highlights, i video degli episodi più importanti e tutte le parole nel post partita

E' stata la notte di Reijnders e di Camarda . L'olandese è il migliore in campo per la doppietta e non solo; molto bene anche Pulisic, autore del gol 'olimpico' (direttamente da calcio d'angolo) che ha sbloccato la partita. Francesco Camarda entra nella storia: è il più giovane italiano a fare l'esordio in Champions, poteva diventare il marcatore più precoce di sempre. Questione di centimetri. Peccato...

Il video del gol 'olimpico' di Pulisic

Lo storico esordio di Camarda

Al 30' della ripresa il momento atteso da tutto San Siro: Francesco Camarda entra in campo al posto di Morata e diventa il più giovane italiano a debuttare in Champions League (16 anni e 226 giorni). In diretta su Sky Sport abbiamo potuto vedere contemporaneamente la commozione dei genitori, in tribuna assieme alla findanzata dell'attaccante rossonero. Camarda che poi ha anche segnato di testa, ma il gol è stato annullato per fuorigioco