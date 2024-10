Il Milan sblocca la gara contro il Bruges grazie a una meraviglia, direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, di Pulisic. Il suo destro a rientrare non trova deviazioni e la palla finisce direttamente in rete. E così l’americano diventa il giocatore della Serie A che nel 2024 ha preso parte a più gol, in tutte le competizioni: 24, con 15 reti e 9 assist