La Uefa rende noto di aver ricevuto delle dichiarazioni di interesse da parte di sei federazioni membri per ospitare la finale di Champions League maschile e femminile del 2027. Si sottolinea che tali dichiarazioni non sono vincolanti e che la proposta finale deve essere consegnata con il dossier per la candidatura entro il 19 marzo 2025. Il Comitato Esecutivo Uefa nominerà le federazione ospitanti delle due finali a maggio 2025. Si comunica anche che "la procedura di candidatura per la selezione delle sedi che ospiteranno le finali delle competizioni per club UEFA 2027 è stata avviata il 30 settembre 2024, con scadenza fissata al 21 ottobre 2024 per le federazioni interessate a esprimere il proprio interesse". Lo scorso settembre la stessa Uefa aveva annunciato la decisione di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per possibili lavori di ristrutturazione de'area di San Siro e dintorni in quel periodo