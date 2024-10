Dopo averci provato più volte (senza successo) di testa, Haaland ha deciso di superarsi. Il gol del 2-0 del Manchester City contro lo Sparta Praga vede come protagonista il norvegese che, servito da sinistra da Savinho, si alza in cielo per colpire il pallone, ne viene fuori una spaccata volante incredibile che batte Vindahl. Rete che ricorda molto quella realizzata, sempre in Champions League, contro il Borussia Dortmund nel settembre 2022

LA CLASSIFICA AGGIORNATA