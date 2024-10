La Juventus cade in casa contro lo Stoccarda nella 3^ giornata di Champions League e Fabio Capello commenta così negli studi Sky la prima sconfitta stagionale dei bianconeri: "Come troviamo avversari che corrono e pressano andiamo in difficoltà, il calcio italiano va troppo piano: serve più velocità e agonismo". Nel VIDEO sopra l'analisi completa

JUVE-STOCCARDA: HIGHLIGHTS - PAGELLE