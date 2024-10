Dove vedere Young Boys-Inter

I numeri di Young Boys e Inter

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Young Boys e Inter: la squadra svizzera non ha mai perso in casa in UEFA Champions League contro un’avversaria italiana, vincendo 2-1 contro la Juventus nel 2018 e pareggiando 3-3 contro l'Atalanta nel 2021. L'Inter non affronta una squadra svizzera in una grande competizione europea dal settembre 1997, quando ha battuto il Neuchâtel Xamax per 2-0, con reti di Francesco Moriero e Maurizio Ganz. Lo Young Boys ha perso tutte le ultime tre partite della Champions League e per la prima volta nella sua storia potrebbe trovare quattro sconfitte di fila. L'Inter non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte di Champions League (2N, 1P); l'ultima volta che ha ottenuto una serie più lunga di gare esterne consecutive senza successi nella competizione risale a novembre 2019 (4P). Dalla prima stagione dell’Inter in Champions League sotto la guida di Simone Inzaghi nel 2021/22, i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata più volte di qualsiasi altra squadra: 17, comprese in quattro nelle ultime cinque partite. Solo lo Stella Rossa (16) ha trovato più sconfitte nelle prime 20 partite di Champions League rispetto allo Young Boys (13), anche se tutte e tre le sue vittorie nella competizione sono arrivate in casa. L'età media dell'11 titolare dell'Inter in questa Champions League è di 30 anni e 181 giorni, più alta rispetto a tutte le altre squadre nelle prime due giornate. In aggiunta, quella nerazzurra è l'unica squadra con un'età media dell'11 titolare superiore ai 30 anni.