Uefa, accordo con il sindacato calciatori Fifpro

La UEFA e il più importante sindacato dei calciatori FIFPRO Europ e hanno firmato a Parigi un rivoluzionario Memorandum d'intesa (MoU). Un documento che segna un passo significativo nel rafforzamento del legame tra la rappresentanza dei giocatori e l’istituzione calcistica più importante d’Europ a. Un memorandum d’intesa che segue quello firmato con i club (ECA) solo poche settimane fa ad Atene nel corso dell’assemblea generale dell’ECA. Insomma la UEFA si apre non solo ai club ma anche ai protagonisti stessi del gioco del calcio, gli atleti. Una decisione dall’ importante valore politic o che arriva nelle settimane successive alle tante polemiche e critiche per le troppe partite in calendario, conseguenza del nuovo calendario della Champions e il nuovo mondiale per club, organizzato dalla FIFA. Il memorandum d'intesa pone anche un'attenzione particolare al calcio femminile , dato che la sua crescita e la sua sostenibilità sono considerate delle priorità. Le decisioni chiave che hanno un impatto sulle condizioni di impiego delle giocatrici o sul carico di lavoro delle giocatrici nelle competizioni Uefa saranno ora prese solo dopo un ampio dialogo tra le due organizzazioni. Questa partnership rappresenta una nuova era nel nostro rapporto con Fifpro Europe: FIFPRO avrà per la prima volta un posto nelle strutture di governance della UEFA e, da maggio 2025, sarà rappresentata nel Comitato esecutivo UEFA, inizialmente in veste consultiva.

Ceferin: "I giocatori sono al centro del calcio"

Secondo l'Uefa, si tratta di "un passo significativo nel potenziamento della rappresentanza dei giocatori e della cooperazione nella governance del calcio europeo". Le parole del presidente della Uefa Alexander Ceferin: "I giocatori sono al centro del calcio e le loro prospettive devono plasmare le decisioni prese. Invitandoli a unirsi al Comitato esecutivo, stiamo creando un futuro più inclusivo per il gioco, in cui il tema del benessere dei giocatori sarà in prima linea. Si tratta di fare passi avanti tangibili per garantire che il calcio continui a crescere per tutti". "Una pietra miliare estremamente positiva per i giocatori professionisti in tutta Europa - definisce l'accordo il n.1 di Fifpro Europe, David Terrier -. Con la rappresentanza dei giocatori ora ancorata al livello più alto della Uefa, stiamo assicurando una voce più forte per i giocatori dove conta di più. Il nostro dialogo in corso con la UEFA sta già producendo risultati positivi e questo memorandum non farà che rafforzare la nostra capacità di dare forma a un quadro che promuoverà il benessere dei giocatori e garantirà un futuro più sano e sostenibile per il calcio".