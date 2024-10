UEFA-ECA, nuovo memorandum d'intesa

La posizione sul Mondiale per Club

Non convergono troppo invece sul Mondiale per Club. Per l’ECA che tratta con la FIFA gli emolumenti per i 12 club rappresentati, l’opportunità è da cogliere, per garantire il massimo dei profitti, con -ovvia- attenzione alla salute dei calciatori e alla loro salvaguardia. Più critica è invece la posizione della UEFA che ancora una volta ha ribadito il concetto di “no room for additional matches” (no spazio per ulteriori partite) con una finestra temporale che andrebbe non solo a intasare il calendario per un mese (tra giugno e luglio) ma anche creerebbe delle conseguenze sulla stagione successiva del club. Tra le squadre più interessate Inter e Juventus, celebrata da Nasser Al-KhelaIfi per il suo ritorno nell’ECA.