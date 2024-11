Marotta: "L'Inter vuol essere sempre protagonista"

Al termine dell’assemblea Figc, le parole del presidente interista in vista del match in Champions di mercoledì con l’Arsenal e di quello di domenica con il Napoli: “L'Inter vuole recitare un ruolo da protagonista perché in tutte le competizioni bisogna sempre dare il massimo -ha detto Marotta- È chiaro che questo tour de force comporta un dispendio di energie e quindi è chiaro che ci possono essere dei cali di tensione, ma tutti gli avversari sono abbordabili"

