In vista del match di domani alle 21 con lo Stoccarda, in mattinata la squadra ha svolto la rifinitura a Zingonia. Nel pomeriggio partenza per la Germania dall’aeroporto di Orio al Serio. Pochi cambi rispetto al successo di Napoli: 23 i convocati di Gasperini, non c’è Scalvini che però è prossimo al rientro e potrebbe essere convocato per la sfida in casa di domenica contro l’Udinese. Alle 18.30 l’arrivo allo stadio e le parole in conferenza stampa di Gasperini e Hien

