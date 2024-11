Vigilia di Champions per l'allenatore nerazzurro, che ha parlato a Sky: "Servirà una nostra versione bellissima contro una delle squadre più forti d'Europa. Arteta è un top manager e l'Arsenal è molto riconoscibile". E in conferenza: "Non penso al Napoli. Futuro in Premier? Ho avuto la possibilità, ma sto bene qui". I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

Riparte la Champions League anche per l'Inter, reduce da due vittorie di fila in campionato e ancora imbattuta in Europa. Dopo il pareggio all'esordio contro il Manchester City, i nerazzurri hanno battuto Stella Rossa e Young Boys prima dello scontro diretto contro un'altra big del torneo. A quota 7 punti c'è anche l'Arsenal, avversaria mercoledì alle 21 a San Siro. Solo l'Atalanta ha imposto il pari ai Gunners, che successivamente hanno superato Psg e Shakhtar Donetsk. Cammini paralleli per le due squadre, pronte ad affrontarsi per inseguire la qualificazione agli ottavi di finale. Una sfida introdotta ai microfoni di Sky da Simone Inzaghi.



Questa Champions non permette di fare calcoli: questo permette all'Inter di dare il meglio?

"Sicuramente è così. In passato dopo le prime tre partite potevi avere delineato in testa ciò che poteva succedere nel girone. Con questa formula invece è tutto più difficile. Domani servirà una versione bellissima dell'Inter contro una delle squadre più forti d'Europa".



Arteta è allievo di Guardiola: sarà una gara simile a quella col City?

"In questi anni ha dimostrato di essere un top manager. L'Arsenal è una squadra molto riconoscibile: è tecnica, veloce e fa le due fasi alla grande. Dovremo fare una partita importante".