Il 'regalo' di mercato dopo la Champions vinta nel 2003 è stato il rinforzo per la corsia destra di difesa. A parametro zero dalla Roma arrivò il brasiliano, il fluidificante ideale per rendere ancora più forte una squadra già ricca di campioni. E in rossonero non ha deluso le aspettative, con 166 gettoni in cinque stagioni che hanno contribuito ai tanti trionfi di quegli anni.