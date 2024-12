Introduzione

Inizia il girone di ritorno di Serie B. La 20^ giornata si è aperta con il pareggio tra Cremonese-Brescia. Non mancano le sorprese nelle sfide delle 15.00: il Sassuolo capolista, dopo la sconfitta contro il Pisa, torna a vincere e batte in rimonta (segnando all'86' e al 90') il Cosenza per 2-1. Sconfitta invece per lo Spezia di D'Angelo che crolla 2-0 al San Nicola contro il Bari. Vincono Carrarese e Reggiana rispettivamente contro Cesena e Mantova. Occhi puntati anche sulle tre gare delle 17.15: Catanzaro-Salernitana, Cittadella-Palermo e Juve Stabia-Frosinone. Chiude la giornata Sampdoria-Pisa, alle 19.30. Qui tutti i risultati e i marcatori.

LA CLASSIFICA