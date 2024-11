Al minuto numero 52 i padroni di casa del Bruges passano in vantaggio col rigore realizzato da Vanaken. Surreale il come l'Aston Villa si sia riuscito a far male da solo: il "Dibu" Martinez, da rinvio dal fondo, passa la palla corta al compagno di squadra Mings, che la raccoglie con le mani per sistemarla e rilanciare lungo… peccato che il pallone fosse già in gioco

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT