Dopo il rigore concesso al 69' di Sporting Lisbona-Manchester City per un tocco di mano in area, Erling Haaland non finalizza e stampa il pallone sulla traversa dopo aver calciato forte con il sinistro. Occasione persa per i "Citinzens" che nelle fasi finali della partita subiranno anche il gol del 4-1. Guarda il video

