Dove vedere Inter-Arsenal

I numeri di Inter e Arsenal

Inter e Arsenal si sono affrontate solo nella Champions League 2003-04: entrambe le partite sono state vinte dalla squadra in trasferta (Arsenal - Inter 0-3, Inter - Arsenal 1-5). L'Arsenal non è riuscito a segnare in nessuna delle ultime quattro trasferte di Champions League in Italia (1N, 3P); l’ultimo giocatore dei Gunners a trovare la rete contro una squadra italiana in trasferta nella competizione è stato Emmanuel Adebayor (2-0 per gli inglesi contro il Milan allo stadio Giuseppe Meazza nel marzo 2008). Nonostante solo cinque squadre abbiano subito più tiri dell'Inter (53) in questa Champions League, i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite giocate nel torneo e non hanno mai fatto registrare quattro clean sheet di fila nella massima competizione europea. L'Inter è la squadra che ha schierato l’undici titolare con l’età media più anziana in questa Champions League (30 anni, 139 giorni). I nerazzurri sono anche la formazione che ha avuto giocatori di età superiore ai 30 anni in campo per più minuti in questa stagione (1482’). Solo l'Atalanta (quattro) ha subito meno tiri in porta in questa stagione di Champions League rispetto all'Arsenal (cinque), con i Gunners che finora hanno mantenuto la porta inviolata tre volte. L'ultima volta che la squadra londinese ha avuto una serie di quattro clean sheet consecutivi risale al novembre 2007. Tutti e tre i gol dell'Arsenal in questa Champions League sono arrivati nel primo tempo. Nella ripresa i Gunners hanno effettuato solo nove tiri, dietro allo Sparta Praga che è la squadra che ha registrato meno conclusioni (otto) nella seconda frazione di gioco nella competizione.