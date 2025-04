Dove vedere Barcellona-Borussia Dortmund

Da non perdere oggi, mercoledì 9 aprile alle 21 , Barcellona-Borussia Dortmund, andata dei quarti di finale di Champions League: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Appuntamento su Sky Sport dalle 19.30, dalle 23 e da mezzanotte con il pre e post partita con 'Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Paolo Condò. Mario Giunta per le news.

I numeri di Barcellona e Borussia Dortmund

Il Barcellona è rimasto imbattuto nelle cinque sfide contro il Borussia Dortmund nelle competizioni europee (3V, 2N), inclusa quella disputata nella prima fase di questa edizione della UEFA Champions League (3-2). Solo contro Lione (otto), Napoli (sei) e Werder Brema (sei) i blaugrana hanno disputato più gare in Europa senza perdere. Mentre il Borussia Dortmund non ha vinto nessuna delle cinque precedenti gare contro il Barcellona (2V, 3P) e solo contro altre due avversarie - tra cui un’altra formazione spagnola - la squadra tedesca ha registrato almeno sei incontri senza successi in competizioni europee (sei contro il Real Madrid nel 2024 e sette contro i Rangers nel 1999). Alla guida del Bayern Monaco e del Barcellona, suo attuale club, Hansi Flick ha vinto tutti e sei gli incontri con il Borussia Dortmund, più che contro qualsiasi altra avversaria tra quelle contro cui vanta il 100% di successi nel periodo. Le sue squadre hanno segnato una media di tre gol a partita contro i gialloneri (18 in totale) realizzando almeno tre reti in cinque di queste sei gare. Il Borussia Dortmund ha vinto solo tre delle 20 trasferte disputate contro avversarie spagnole nelle competizioni europee (5N, 12P); inoltre, la squadra tedesca ha ottenuto un solo successo nelle 10 gare esterne nella fase a eliminazione diretta del torneo (5N, 7P): 3-2 contro il Siviglia negli ottavi di finale di Champions League nel febbraio 2021. Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle ultime otto gare giocate nella fase a eliminazione diretta della Champions League (5V, 2N), anche se quella sconfitta è arrivata contro il Real Madrid nella finale della scorsa edizione (0-2). I gialloneri hanno vinto ognuna delle ultime tre trasferte in questa fase del torneo, una in più di quanto fatto nelle loro precedenti 17 gare esterne di questo tipo (4N, 11P). Tra gli allenatori con almeno 10 gare alla guida di una squadra in Champions League, il Barcellona di Hansi Flick ha la media gol a partita più alta nella storia della competizione (3,2 – 32 gol in 10 partite). In effetti, l'unica altra squadra a realizzare in media più di tre gol a partita con un singolo tecnico è stata il Bayern Monaco, sempre con Hansi Flick in panchina (3,17 – 57 gol in 18).