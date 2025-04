Dove vedere Psg-Aston Villa

Oggi alle ore 21 il Psg affronta l'Aston Villa nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi, al commento Luca Marchegiani; a bordocampo Filippo Benincampi. Inoltre- dalle 19.30, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con 'Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Paolo Condò. Mario Giunta per le news.

I numeri di Paris e Aston Villa

Paris e Aston Villa si affrontano per la prima volta in una competizione europea; questo sarà soltanto il secondo quarto di finale di Champions League tra squadre francesi e inglesi nelle ultime otto edizioni (in precedenza, Manchester City-Lione 1-3 nel 2019-20). Il Paris ha eliminato il Liverpool negli ottavi di finale di questa Champions League, dopo essere uscito dalla competizione in ciascuno degli ultimi tre incontri della fase a eliminazione diretta contro squadre inglesi (contro il Man City nel 2015-16 e 2020-21 e il Man Utd nel 2018-19). L'Aston Villa non ha mai vinto in trasferta contro una squadra francese in una competizione europea (in cinque sfide, due pareggi e tre sconfitte): record di gare esterne senza vittorie per gli inglesi contro squadre di una singola nazione. I Villans hanno perso le ultime due partite lontano da casa, entrambe sotto la gestione di Unai Emery: 1-2 contro il Lille nell'aprile 2024 e 0-1 a Monaco a gennaio di quest'anno. L'Aston Villa sarà la quarta squadra inglese differente che il Paris affronterà in Champions League in questa stagione (oltre ad Arsenal, Manchester City e Liverpool): si tratta del maggior numero di avversarie di una nazione contro le quali una squadra ha giocato in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, come è accaduto anche al Leeds nel 2000-01 (quattro avversarie spagnole) e al Real Madrid nel 2023-24 (quattro squadre tedesche). Il tecnico dell'Aston Villa, Unai Emery, ha vinto solo due (entrambe in casa) delle 10 partite (1N, 7P) da allenatore contro Luis Enrique. Inoltre, questa sarà la prima volta che i due si incrociano dal torneo 2016-17, quando il Barcellona di Luis Enrique eliminò il PSG di Emery negli ottavi di finale di Champions League ribaltando la sconfitta per 0-4 della gara di andata con il successo per 6-1 nel match di ritorno. Il Paris vanta la quinta formazione titolare più giovane per età media in questa Champions League (24 anni e 242 giorni), nonché la più giovane rispetto a quella di tutte le squadre rimaste nel torneo 2024-25.