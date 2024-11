Gasp: "Grande personalità, Scudetto? Non pronti"

L'allenatore dell'Atalanta si gode il successo di Stoccarda con un pensiero anche al campionato: "Siamo venuti qui per vincere ma dal dirlo al farlo ce ne passa. E' una vittoria che ci dà maggiore consapevolezza. Lo Scudetto? Non siamo pronti ma ci auguriamo di esserlo. Volevamo costruire una squadra super competitiva in estate e non ci siamo riusciti, facciamo con ciò che abbiamo"

Altra notte europea da incorniciare per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che vince a Stoccarda e continua a rimanere nelle zona alte della classifica di Champions: " Noi siamo venuti qui con ambizione ma di lì a vincere ce ne passa. Questi sono campi difficili, lo Stoccarda aveva vinto a Torino contro la Juventus - dice - È il modo in cui è arrivata questa vittoria che ci dà fiducia. Abbiamo vinto con personalità, forse abbiamo sofferto nel finale e ci è mancato ordine. Ho visto tante cose buone, per noi queste partite sono motivo di crescita. L’esperienza dell’anno scorso ha dato molta consapevolezza in più".

"Punti costruiti su una buona fase difensiva"

Come l'Inter, anche l'Atalanta non ha subito ancora gol in Champions: "In tutte le partite che abbiamo fatto abbiamo mostrato solidità e non abbiamo sofferto tantissimo. Siamo stati capaci di avere una buona fase difensiva e su quello abbiamo costruito i punti - spiega ancora Gasperini - Questa vittoria ci mette in buona posizione per la classifica della Champions. Non so come finirà ma ci sono tante squadre nel giro di pochi punti. Aver vinto è un passo avanti. Il campionato è un'altra competizione e arriviamo con il morale alto per la sfida contro l’Udinese". E a dare maggiore fiducia c'è anche a rete di Zaniolo: "Sono felice per lui. Chiaro che noi continuiamo a lavorare molto su di lui e questa è una spinta ulteriore per cercare di crescere".