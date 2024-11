Il numero 10 nerazzurro soddisfatto per la prima rete con la maglia dell'Atalanta: "Molto felice di aver segnato perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Una rete che mi regala spinta e fiducia. In allenamento vado sempre a mille per mettere in difficoltà l'allenatore. Aspettative? Io continuo a seguire la mia strada e dare risposte sul campo". Nel video l'intervista dopo il successo a Stoccarda

HIGHLIGHTS - PAGELLE