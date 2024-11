I bianconeri riuscirono ad allungare la striscia di imbattibilità tra i pali per una quinta giornata, battendo l'Ajax 1-0 anche in casa e chiudendo la fase a gironi con una sola rete subita nel pareggio per 1-1 a Tel Aviv. La Juve passò poi gli ottavi ai supplementari contro il Real Madrid (ko 1-0 al Bernabeu e 2-0 dts al ritorno), uscendo dalla coppa ai quarti contro il Liverpool (2-1 ad Anfield e 0-0 in Italia), futuro vincitore del torneo. Chiuse, quindi, con 7 clean sheet in 10 partite.