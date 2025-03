Solo un dubbio per Gasperini in vista della sfida scudetto di domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium: De Ketelare favorito su Pasalic per completare il tridente con Lookman e Retegui, ma c'è anche l'opzione Brescianini. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta. Inzaghi riparte da Thuram-Lautaro e dai titolarissimi a centrocampo. De Vrij in forte dubbio, ballottaggio tra Pavard favorito su Bisseck. In porta c'è Sommer

INZAGHI: "CONTRO L'ATALANTA SERVIRA' IL MIGLIOR APPROCCIO"