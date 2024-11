Le parole dell'allenatore dopo il successo per 6-1 contro la squadra svizzera: "Stiamo vivendo un bel periodo, la vittoria dell'Europa League ha fatto crescere i calciatori in fiducia e consapevolezza. Abbiamo affrontato il match con grande concentrazione, prima di iniziare non eravamo così sereni. Vittoria che ci avvicina all'obiettivo di essere tra le prime 24. La mia fortuna in questi anni è stata di avere un gruppo solido"

Partita spettacolare dell'Atalanta che vince 6-1 in casa dello Young Boys e resta imbattuta in questa Champions League. Al termine del match Gian Piero Gasperini ha parlato della prova della sua squadra su Sky Sport: "Stiamo vivendo un bel periodo, anche in campionato dove sono contento delle partite che stiamo giocando e dei risultati che stiamo ottenendo. La vittoria dell'Europa League ha fatto crescere notevolemente i protagonisti in fiducia, autostima e consapevolezza. Sono arrivati tanti calciatori nuovi che si stanno inserendo e stanno crescendo, questo è un po' il succo del periodo che stiamo vivendo e dei risultati che abbiamo ottenuto. A parte Retegui, che è stato determinante da subito, abbiamo visto una gran prova anche di Kossounou, Cuadrado, Samardzic. Sicuramente non ne sto citando qualcuno, abbiamo cambiato 11 giocatori e questi risultati danno una mano a far amalgamare bene tutti". I nerazzurri non hanno sottovalutato l'impegno: "Abbiamo affrontato con grande concentrazione questa partita. Qui l'Inter ha sofferto e prima di iniziare non eravamo così tranquilli, perché poi dobbiamo affrontare Real Madrid e Barcellona. Il rischio era che se non avessimo vinto avremmo potuto giocarci tutto contro lo Sturm Graz nell'ultima partita. Era un match che abbiamo preso con grande attenzione. Abbiamo subito gol su una palla inattiva poco dopo esser passati in vantaggio e magari avrebbe potuto creare qualche problema, ma la squadra è solida e sicura. Questi 3 punti ci fanno rientrare nell'obiettivo di essere tra le prime 24, per il resto vediamo...".