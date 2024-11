La Juventus è scesa in campo per la rifinitura pre-Champions, visto che domani sera - mercoledì 27 novembre - i bianconeri saranno impegnati a Birmingham contro l'Aston Villa. Non hanno preso parte all'allenamento col gruppo Vlahovic (affaticamento al flessore della coscia sinistra) e McKennie (affaticamento muscolare), che non dovrebbero partire per Birmingham

