Dove vedere Slovan Bratislava-Milan

I numeri di Slovan Bratislava e Milan

Lo Slovan Bratislava ha incontrato il Milan in due precedenti in Europa, entrambi terminati con una sconfitta per la squadra slovacca nel secondo turno di qualificazione alla Champions League 1992-93 (0-1 in casa e 4-0 in trasferta). Questa sarà la prima partita dello Slovan Bratislava contro una squadra italiana in una delle principali competizioni europee dalla stagione 2014-15, quando perse in casa (0-2) e in trasferta (3-0) nella fase a gironi di Europa League contro il Napoli. L'ultima partita del Milan in una delle principali competizioni europee contro una squadra slovacca risale alla stagione 1978-79: dopo due sfide, i rossoneri ebbero bisogno dei calci di rigore per superare la Lokomotiva Kosice nel primo turno di Coppa UEFA (1-1 complessivo, 7-6 ai rigori). Dopo le vittorie contro Club Brugge e Real Madrid, il Milan potrebbe vincere tre partite consecutive nelle principali competizioni europee per la prima volta da febbraio 2023. L'ultima volta che i rossoneri hanno vinto tre sfide consecutive di questo tipo segnando più di due gol è stato nella stagione 2004/05 (tre ad aprile), terminata con la sconfitta in finale di Champions League contro il Liverpool. Lo Slovan Bratislava ha perso ciascuna delle ultime sette partite disputate nelle principali competizioni europee; solo una volta la squadra slovacca ha avuto una serie di sconfitte più lunga in questo tipo di competizioni (nove tra novembre 2011 e dicembre 2014). Grazie alle vittorie per 3-1 sia sul Club Brugge che sul Real Madrid nelle ultime due partite di Champions, il Milan ha segnato tanti gol (sei) quanti quelli messi a segno nelle precedenti 10 partite nella competizione. L'ultima volta che i rossoneri hanno segnato più di tre reti in tre sfide consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League è stato nel settembre 1989 (tre in quel caso). Lo Slovan Bratislava è una delle cinque squadre che non hanno ancora ottenuto punti in questa Champions League (4P), mentre è la formazione che ha fatto registrare la differenza reti peggiore in assoluto (-13 frutto di soli due gol segnati e ben 15 concessi) nel torneo in corso.