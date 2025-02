Un solo obiettivo: vincere. Il Milan non ha altre alternative per rimediare al ko di Rotterdam e qualificarsi agli ottavi di finale ai danni del Feyenoord. Con Conceiçao in Portogallo per i funerali dell'ex presidente del Porto, Pinto da Costa, a presentare la gara di ritorno alla vigilia è stato Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole a Sky Sport:



Che Milan ti aspetti domani sera?

"Mi aspetto un Milan più concreto, aggressivo, con una mentalità e un approccio da finale. Vincere per andare avanti"



Rispetto alla gara di andata ti aspetti un Feyenoord diverso? Hanno una mentalità di solito che non pensano a difendersi, ti aspetti questo atteggiamento?

"Penso di sì. È una squadra in casa col suo pubblico, poi fuori è sempre diverso: ogni gara fa storia a sé. Noi dobbiamo restare concentrati su di noi, fare la nostra partita e fare quello che sappiamo fare"



Quanto pesa per il bilancio della stagione?

"La Champions è importante. Il Milan ha scritto un po' di storia in Champions, è una partita che vogliamo e dobbiamo vincere. Quando gioca il Milan deve essere presente in Champions, è quello su cui lavoriamo per portare risultati e vincere"



Deve giocare il Milan dei 4 attaccanti o meglio più equilibrato?

"Tutti volevano questi 4 attaccanti, poi quando sono presenti vogliono cambiarli. Questa è una domanda per l'allenatore che li mette in campo. Noi vogliamo vincere, gli 11 che giocano e quelli che entrano devono fare un buon lavoro"



Tu hai 'nostalgia balorda' di giocare partite come quelle di domani sera?

"Questi momenti sono belli. Quando c'è tanto sul piatto e tanto rischio, è il momento più bello che un calciatore può avere. Poi dipende da uno come lo vive sul campo, ma ti fa ricordare chi sei"



I rinnovi di Maignan e Reijnders sono fatti, quello più spinoso è quello di Theo. Puoi fare un po' di chiarezza?

"Stiamo parlando con tutti e tre. Per noi è tutto sotto controllo, loro sono molto contenti al Milan e vogliono continuare. Più di questo non c'è"



Si sta ragionando a un Joao Felix al Milan anche oltre il 30 giugno?

"Sì, tutto è possibile. Adesso dobbiamo farlo stare bene per fare bene, sta giocando bene. Questo è solo l'inizio, dopo il campionato si parlerà"



14 mesi da dirigente del Milan. È cambiato qualcosa? Sei più a tuo agio?

"Sono sempre rilassato, ogni giorno poi ha una sua dinamica. passo per passo si cresce e si impara. Prendo esperienza. Ma è bello perché imparo tanto e do tanto, poi guardi il calcio da un altro angolo, meno individuale. Ho colleghi bravi, tutti i giorni parlo con loro, forse anche più di mia moglie. Se è buono non lo so, vediamo se tra qualche mese rimane così. Scherzo (ride, ndr)".