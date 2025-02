Conceiçao: "4 punte? Tutti bravi a parlare dopo"

L'allenatore del Milan commenta la sconfitta di Rotterdam: "Le gare si vincono sui duelli e loro li hanno vinti, dovevamo fare di più, specialmente concludere di più in porta. Non è finita, anzi, siamo solo a metà e ho una squadra di qualità e cercheremo di dare una risposta diversa". Sulle quattro punte: "Tutti bravi a commentare dopo. Ho pensato di schierarle, poi sta a me trovare l'equilibrio. Si gioca in 11"

Un Sergio Conceiçao che prova a pensare positivo nonostante la sconfitta di Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata del playoff di Champions League: "Le partite si vincono sui duelli, sia offensivi che difensivi, il Feyenoord lo ha fatto e noi dovevamo fare di più - dice - L'ambiente era bello caldo ma ci doveva motivare, non il contrario. Il gol subito è stato difficile da digerire nella squadra, ma ci sta nel calcio. Sicuramente dovevamo fare di più a livello di conclusioni in porta, ma siamo solo a metà: non è finita, anzi è tutto aperto, cerchiamo di dare una risposta diversa". Un Milan che sembra mancare in qualche dettaglio che le gare ravvicinate non permettono di curare a dovere: "Il poco tempo è un problema, ma è quello che è, tutti noi dobbiamo dare di più e alzare il livello, poi le partite diventeranno più facili. Ho un gruppo di grande qualità, ora dobbiamo mettere altro nel nostro gioco". Conceiçao sta cercando di invertire una rotta che non ha preso la piega migliore sin dall'inizio della stagione: "E' difficile ma non è impossibile, noi siamo qua per cambiare la situazione e fare quattro mesi diversi rispetto ai primi sei".