Zielinski: "Vogliamo tornare in finale e vincerla"

Il centrocampista dell'Inter e MVP del match ha chiaro l'obiettivo in Europa: "Vogliamo tornare in finale e vincerla, stiamo facendo un ottimo lavoro". Sommer non ha ancora subito gol: "I dettagli fanno la differenza in gare come questa". De Vrij esalta lo spirito della squadra: "Non si può sempre pensare di spingere, sappiamo anche sacrificarci"

E' stato eletto MVP del match tra Inter e Lipsia, Piotr Zielinski si sta rivelando un giocatore fondamentale per i nerazzurri: "Sicuramente è bello vincere in Champions perché è sempre difficile - spiega - Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice , negli ultimi 10-15 minuti abbiamo sofferto un pochino, ma siamo stati bravi a difendere la vittoria". Un'Inter prima in classifica: "Significa che stiamo facendo un ottimo lavoro . Ma ci sono altre tre gare che dobbiamo vincere per qualificarci tra le prime otto". L'obiettivo è arrivare fino in fondo, in finale: "Certo, ogni giocatore dell'Inter sogna di tornare lì. Per me sarebbe la prima volta, ma i ragazzi hanno già giocato la finale e sanno cosa vuol dire. Dobbiamo provare a vincere quante più partite possibile, tornare in finale e provare a vincerla" . Ma c'è anche il campionato: "Certo, abbiamo la squadra forte e vogliamo competere su tutti i fronti".

Sommer: "In queste partite i dettagli fanno la differenza"

Yann Sommer, invece, festeggia il suo 11° clean sheet stagionale e non ha ancora subito gol in questa Champions: "E' davvero importante, contro un buon avversario. Ci sono state alcune situazioni in cui abbiamo dovuto difendere e abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto occasioni e siamo contenti per questi tre punti - dice - Maturità? E' importante che difendiamo così in Champions, in partite così sono i dettagli che contano. Non concediamo all'avversario tante opportunità, per questo non abbiamo concesso gol in tutte le partite. Abbiamo difeso con tanto equilibrio". Benissimo in Champions, ma bene anche in campionato: "E' molto importante cambiare tra campionato e Champions, concentrandoci su ogni partita. E' importante ruotare, abbiamo una bella rosa e questo è un punto chiave per una stagione così lunga. Ogni partita può essere un passo in avanti, poi vedremo".