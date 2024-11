Seppur non ancora aritmeticamente, con 13 punti in classifica i nerazzurri sono praticamente certi di aver passato il turno almeno attraverso i playoff. Tuttavia l'obiettivo della squadra di Inzaghi è ovviamente quello di finire tra le prime 8. A Lautaro e compagni potrebbero bastare 4 o 5 punti nelle ultime tre uscite della fase campionato (contro Leverkusen, Sparta Praga e Monaco) per centrare direttamente la qualificazione agli ottavi INTER, STOP DI UN MESE PER PAVARD

Secondo posto in solitaria alle spalle della capolista Liverpool: il cammino dell'Inter in Champions League fin qui è stato spettacolare. La squadra di Inzaghi ha conquistato 13 punti, frutto di 4 vittorie e 1 pareggio, e oltre a essere ancora imbattuta è l'unica squadra a non aver subito neanche un gol in questa competizione. Anche se manca pochissimo, i nerazzurri non sono ancora aritmeticamente qualificati alla fase successiva della competizione: l'obiettivo è ovviamente quello di rientrare tra le prime 8 per saltare le due gare dei playoff.

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: le prime 8 come teste di serie, le restanti come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non è prevista la 'retrocessione' in Europa League. Approfondimento Le qualificate e i possibili playoff al momento

Quanti punti servono all'Inter per qualificarsi? Tre partite rimanenti per i nerazzurri, che dovranno affrontare Bayer Leverkusen e Sparta Praga in trasferta prima di chiudere in casa con il Monaco. L'Inter è attualmente al 2° posto in classifica con 13 punti e, anche se non c'è ancora l'aritmetica certezza, il passaggio del turno attraverso i playoff è cosa fatta. Ovviamente, però, l'obiettivo della squadra di Inzaghi è quello di arrivare tra le prime 8 in modo da qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale: secondo le previsioni di Football Meets Data, all'Inter servirebbero altri 3 punti per avere il 69% di probabilità di finire tra le prime 8; qualora Lautaro e compagni ne dovessero conquistare 4, la percentuale si alzerebbe al 97%, che diventerebbe 100% dai 5 punti in su.

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Inter a 13 punti con 3 partite rimanenti, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data. Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 14 punti: 1%

15 punti: 16%

16 punti: 69%

17 punti: 97%

18 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24 7 punti: 0.3%

8 punti: 11%

9 punti: 46%

10 punti: 87%

11 punti: 99.8%

12 punti: 100%