In studio a Sky, gli ospiti di Federica Masolin analizzano il momento del Real Madrid, reduce dalla sconfitta contro il Liverpool. Cosa c'è che non va? Carlo Ancelotti sta facendo i conti con un'infermeria affollata visto che sono sei i giocatori ai box. Nel video, numeri e statistiche: tre sconfitte in Champions, nessuna vittoria in trasferta, nove gol subiti e non solo...

