Inter, c'è prudenza sul rientro di Francesco Acerbi. Il difensore ha svolto una parte di allenamento in gruppo ma potrebbe non bastare per rientrare in tempo per la sfida di Champions contro il Leverkusen, nonostante i miglioramenti evidenziati. La decisione definitiva arriverà dopo la rifinitura di domani, ma in casa Inter regna la prudenza. L'opzione più concreta è quella di rivederlo contro la Lazio, prossima sfida di campionato

VERONA-EMPOLI, IL LIVE DEL MATCH SI SERIE A