Il difensore non si è allenato con la squadra alla vigilia della trasferta tedesca: verso il forfait per la sfida di Champions League. Affaticamento per Buchanan e lieve sindrome influenzale per Dumfries: entrambi in dubbio per il match contro il Bayer Leverkusen. Nel video le ultime news con Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile

