Lookman: "Il Real è un'ulteriore sfida per noi"

L'attaccante nigeriano ha parlato alla vigilia di Atalanta-Real Madrid: "Sarà un'ulteriore sfida per noi, quanto fatto in Europa League appartiene al passato - ha detto -. Il Real è pieno di fenomeni, dovremo dimostrare le nostre qualità. Gasperini è sempre stato chiaro con me, negli ultimi due anni ho cercato di migliorare e Bergamo mi ha dato tanto" ATALANTA-REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Gasperini l'ha definito un top player. Merito anche dei 10 gol e 5 assist realizzati in questa prima di stagione e con la quale sta trascinando l'Atalanta sia in Italia che in Europa. Un momento d'oro per Ademola Lookman che ha parlato a Sky Sport in vista del match contro il Real Madrid di martedì.

Ademola, un altro appuntamento con la storia quello contro il Real Madrid. E' una rivincita per la Supercoppa europea di agosto? “Abbiamo perso l’ultima partita che abbiamo giocato contro di loro ad agosto, ma da allora siamo cresciuti insieme come squadra. Ora siamo una squadra diversa, che è diventata più forte. Siamo stati in grado si dimostrarlo costantemente, quindi domani è un’altra occasione. Non vedo l’ora”