Il calendario e gli orari di Champions League

Si torna in campo in Europa con la Champions League. Martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 17 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 21.00 saranno due le italiane in campo: l’Inter ospite del Bayer Leverkusen, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Big match per l’Atalanta, avversaria del Real Madrid, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Mercoledì, alle 21.00, sarà la volta del Bologna, impegnato fuori casa contro il Benfica, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, e di Milan-Stella Rossa, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21.00 anche Juventus-Manchester City: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.