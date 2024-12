Un pizzico di delusione per il risultato che ha visto vincere il Real Madrid, ma Gian Piero Gasperini vuole sottolineare la grande prestazione dell'Atalanta che ha tenuto testa alle merengues: "Le due squadre hanno cercato di vincere entrambe, è stata una bella partita, c'è un po' di delusione ma ci riprendiamo subito, da queste gare impariamo qualcosa di sicuro - dice - Abbiamo giocato contro dei campioni e una grande squadra, usciamo sconfitti anche se non nella prestazione e nei numeri, ma ci sarà utile per imparare". L'Atalanta ha spesso messo in difficoltà il Real Madrid: "Dopo il pari abbiamo avuto l'illusione di poter vincere perché riuscivamo a creare pericoli, forse il primo tempo potevamo essere un po' più pericolosi, ma sono molto contento della prestazione di tutti, abbiamo sfiorato anche gol a 5 secondi dalla fine".