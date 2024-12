Dove vedere Atalanta-Real Madrid

Oggi alle 21 l'Atalanta ospita il Real Madrid, partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Giorgia Cenni. Diretta Gol con Federico Zancan. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea

I numeri di Atalanta e Real Madrid

Questo sarà il quarto incontro ufficiale tra Atalanta e Real Madrid: la squadra spagnola ha vinto tutti e tre i precedenti, compreso quello disputato in questa stagione (2-0 in finale di Supercoppa europea ad agosto). Il Real Madrid ha perso la sua precedente partita contro una squadra italiana (1-3 contro il Milan nella quarta giornata), mettendo fine a una serie di 11 vittorie consecutive contro avversarie di questa nazione. I Blancos non perdono almeno due partite di fila contro avversarie italiane dai cinque ko di fila registrati tra febbraio 2008 e ottobre 2009. L'Atalanta è imbattuta in questa Champions League (3 vittorie, 2 pareggi) e ha trovato il successo in ognuna delle ultime due. Se eviterà la sconfitta nel prossimo match la Dea registrerà la sua più lunga striscia di imbattibilità nella competizione (sei partite). Il Real Madrid ha perso tre delle cinque partite disputate in questa Champions League (2V), comprese le ultime due contro Milan e Liverpool. Se dovesse perdere questa partita, sarebbe la prima volta nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League che la formazione vincitrice dell'edizione precedente inanella tre ko di fila nella stagione successiva. Il Real Madrid è la squadra che ha ricevuto più cartellini in questa Champions League (18 gialli). La loro attuale media di 3,6 cartellini gialli a partita è la più alta in tutte le loro 29 stagioni disputate nella competizione. L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle sue cinque partite disputate in questa Champions League, subendo solo un gol finora.