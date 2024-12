Dove vedere Bayer Leverkusen-Inter

Oggi alle 21 l'Inter gioca in trasferta in casa del Bayer Leverkusen, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi commento Luca Marchegiani; a bordocampo Gianluca Di Marzio e Andrea Paventi. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea

I numeri di Bayer Leverkusen e Inter

Il Bayer Leverkusen ha perso tutte e tre le partite disputate contro l'Inter e tra le avversarie contro cui ha sempre perso nelle principali competizioni europee contro nessuna conta più sconfitte (tre su tre anche contro l’Atalanta). L'ultima volta che Bayer Leverkusen e Inter si sono affrontate in Champions League risale al 2002-03. La squadra italiana ha vinto sia in casa che in trasferta in quell'occasione, trovando questi successi nella seconda fase a gironi (3-2 in casa e 2-0 in trasferta) e raggiungendo poi la semifinale. L'Inter ha vinto le ultime quattro partite di Champions League senza subire alcun gol. L'ultima squadra italiana capace do vincere cinque match di fila senza incassare neppure una rete è stata la Juventus nella stagione 2014-15. Il Bayer Leverkusen ha vinto sette delle sue ultime otto partite interne affrontate nelle principali competizioni europee (1N), tutte dall'inizio della scorsa stagione. In queste otto partite ha realizzato 21 gol in più degli avversari (27 segnati, 6 subiti) e ha effettuato 138 tiri in più rispetto a quelli subiti (206 a favore, 68 contro). L'Inter potrebbe diventare la prima squadra a non subire alcun gol in ognuna delle prime sei partite di una singola edizione della Champions League (0 reti incassate in cinque incontri in questa stagione).