Vigilia di parole per l'allenatore del Benfica, che affronterà i rossoblù al Da Luz: "Sarà una partita complicata. Il Bologna è un avversario forte: ha fatto delle buone prestazioni in Champions nonostante i risultati così come nell'ultima sfida contro la Juventus. Dovremo dare il massimo per vincere". Benfica-Bologna è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI