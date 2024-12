Nell'incrocio più recente c'era sempre Zlatan Ibrahimovic, ma nelle vesti di giocatore. Era il 2021 e valeva per i sedicesimi di Europa League. Niente a che vedere con il fascino del preliminare di Champions del 2006, calcio di agosto che portò il Milan alla vittoria di Atene contro il Liverpool. Per non parlare del 1988: Van Basten, Arrigo Sacchi, la nebbia di Belgrado e la prima Coppa dei Campioni dell'era Berlusconi