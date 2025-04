Da inizio stagione la Igor Volley Novara aveva un chiaro obiettivo in testa: vincere la Cev Cup, l'unico trofeo europeo che le mancava in bachera. Detto fatto: la squadra allenata da Lorenzo Bernardi ha conquistato la coppa battendo in finale l’Alba Blaj. Il commento di Rachele Sangiuliano per Sky Sport Insider