L'attaccante bianconero racconta a Sky le sue emozioni in vista della partita contro il City: "Un sogno per tutti noi. La serie di pareggi? Guardiamo avanti, non indietro". Poi il siparietto con Thiago Motta che interviene per "stoppare" una domanda per Yildiz sulla posizione in cui gli piacerebbe giocare: "Lo mettete in imbarazzo, io sono qui accanto a lui"

All’interno del gruppo come state, visto che arrivate da quattro pareggi consecutivi? "Siamo concentrati per la partita di domani: guardiamo davanti e non dietro"

E Thiago "stoppa" Yildiz in conferenza

Intervenendo nella tradizionale conferenza stampa con i giornalisti accanto al suo allenatore, l'attaccante della Juventus è stato protagonista di un simpatico momento quando gli è stato chiesto, immaginando di non avere Thiago Motta vicino, se gli piacerebbe giocare più vicino alla porta. Domanda subito "stoppata" dall'allenatore, che ci ha tenuto a precisare con il sorriso: "Non può fare finta che io non ci sia, sono qui". "E' una domanda che lo mette in imbarazzo", ha continuato Thiago, con Yildiz pronto a chiudere la questione, anche lui ridendo, con il più classico dei "Io gioco dove mi dice di giocare l'allenatore". "Bravo, Kenan", la risposta di Thiago Motta. Sul suo rapporto con l'allenatore, poi, Yildiz ha commentato: "È un grande allenatore, sono grato di avere il suo sostegno costante e di avere un allenatore come lui". Per il resto, il fantasista bianconero ha presentato così la sfida: "Sarà una grande partita, non vediamo l’ora, siamo entusiasti. Io sono partito bene e spero di continuare così, ma c'è sempre margine di miglioramento. Se ho un 'modello' tra i giocatori del City? Se devo scegliere uno forse Haaland al momento, ma il City ha tanti giocatori eccezionali, è un onore poter giocare contro tutti loro. La Champions è un trofeo storico e lavoriamo duramente, la prima volta che ho sentito l’inno mi è venuta la pelle d’oca. Dove possiamo arrivare in Champions? Vedremo..."