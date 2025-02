Emergenza in difesa per Thiago Motta, nel quarto di finale di Coppa Italia con l'Empoli. Stringe i denti Cambiaso che non è al meglio. Al centro della difesa Gatti costretto agli straordinari: Vlahovic confermato centravanti dopo il gol al Cagliari, con lui anche Kolo Muani. Nell'Empoli ancora Kouamé supportato da Colombo con un modulo più vicino a un 3-5-2. In difesa torna Ismajli