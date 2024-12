Dopo le difficoltà delle ultime settimane i bianconeri trovano una vittoria in Champions contro l'avversario più difficile, il Manchester City di Guardiola (anche se in crisi). La squadra di Motta ha disputato un'ottima partita in entrambe le fasi: attenta in difesa, convincente nel pressing e subito pronta a ripartire, confermando la tendenza a ben figurare contro le squadre di livello. Ora servirà portare questa mentalità anche nelle partite sulla carta facili, a partire da quella contro il Venezia