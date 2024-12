Due sfoghi in meno di una settimana, il clima non è dei più sereni ma non c’è nessun piano dietro le sue parole. L’allenatore portoghese si è ritrovato a gestire da solo la quotidianità di Milanello, diventando di fatto un manager a tutti gli effetti. Ma come si è arrivati a questo? Peppe Di Stefano analizza il momento dei rossoneri su Sky Sport Insider