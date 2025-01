Settima giornata di Champions League: alle 18.45 l'Atalanta affronta in casa lo Sturm Graz, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz in tv

Oggi alle 18.45 l'Atalanta affronta a Bergamo gli austriaci dello Sturm Graz, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi, commento Blerim Dzemaili, a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Diretta Gol con Federico Botti. Alle ore 18.45 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con 'Champions League Show'. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.