L'Atalanta affronta lo Sturm Graz nella 7^ giornata di Champions League. Gasperini, come già annunciato in conferenza stampa, schiera il giovane Palestra a destra. Pasalic fa riposare Ederson a centrocampo, mentre sulla trequarti c’è Samardzic alle spalle di De Ketelaere e Retegui. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD