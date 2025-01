Dove vedere Bruges-Juventus

Oggi alle 21 la Juventus affronta in trasferta il Club Brugge , partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo; a bordocampo Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà. Diretta Gol con Andrea Marinozzi. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con 'Champions League Show'. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Bruges e Juventus

Tutti e quattro gli incontri tra Club Brugge e Juventus sono avvenuti in Coppa dei Campioni/Champions League, con la squadra italiana che ha vinto tre di questi quattro scontri (1P). L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella stessa edizione i bianconeri hanno vinto sia in casa che in trasferta (2-1 in trasferta e 1-0 in casa nel 2005-06). Il Club Brugge ha vinto le sue prime tre partite contro le squadre italiane nelle principali competizioni europee, tutte e tre nella Coppa UEFA 1975-76. Da allora, però, ha vinto solo due dei 20 incontri di questo tipo (6N, 12P), rimanendo senza vittorie in ognuno degli ultimi 14. L'ultima vittoria di una squadra belga contro un'avversaria italiana in Champions League risale all'ottobre 2003 (Club Brugge-Milan 1-0). Da allora, le squadre italiane sono rimaste imbattute in 14 partite di questo tipo, 10 delle quali sono terminate con una vittoria (4N). Il Club Brugge ha vinto tre delle sei partite di Champions League disputate in questa stagione (1N, 2P). Solo in un’edizione di Coppa dei Campioni ha ottenuto più vittorie, cinque nel 1977-78, quando ha raggiunto la finale, perdendo poi contro il Liverpool. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime due partite di Champions, più di quante ne avesse ottenute nelle precedenti 15 (una). L'ultima volta che ha ottenuto tre clean sheet di fila nella competizione risale al periodo tra settembre e ottobre 2021 (tre in quel caso). Due degli ultimi tre gol segnati in Champions League dal Club Brugge sono stati autogol, dopo aver beneficiato di autogol solo in due delle sue prime 66 partite nella competizione. L'unica squadra a beneficiare di un autogol in tre partite consecutive del torneo è stata l'Inter nell'ottobre 2002. I primi due gol della Juventus in questa Champions sono stati segnati nel primo tempo, ma gli ultimi sette sono arrivati tutti dopo l'intervallo. Kenan Yildiz, 19 anni, è il primo giocatore della Juventus a segnare e fare assist in Champions League da teenager. Con i suoi 22 dribbling, il turco è terzo tra i teenager nella competizione, in questa stagione, per numero di dribbling tentati, dietro a Lamine Yamal (34) e Antonio Nusa (25).