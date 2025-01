Per Sky, a Bruges a commentare la partita c'è Riccardo Montolivo che dà il suo giudizio su Koopmeiners. "Credo sia vittima di un equivoco. Gioca da trequartista ma non è un trequartista puro, è un centrocampista che ha picchi di qualità. L'equivoco sta nel mondo Juve che da lui si aspetta sempre la giocata di qualità che però lui non ha nel sangue". Si accoda Boban: "E' un numero 8 con buoni inserimenti ma non una vera mezzapunta". Concorda anche Fabio Capello: "Non è la sua posizione perchè deve arrivare per calciare, e non stare già lì". Stessa analisi di Paolo Di Canio: "Tutti i gol che faceva all'Atalanta erano in campo aperto, si buttava nello spazio in verticale e arrivava pulito al tiro. Ha bisogno degli spazi e non è facile essere incidente se è già lì"