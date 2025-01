Dove vedere Sparta Praga-Inter

Oggi alle ore 21 l'Inter affronta in trasferta lo Sparta Praga, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi; Diretta Gol con Federico Zancan. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- d alle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte - appuntamento con ' Champions League Show'. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso e Paolo Condò. Mario Giunta per le news

I numeri di Sparta Praga e Inter

Sparta Praga e Inter si sono affrontate in quattro precedenti occasioni nelle competizioni europee, con la squadra italiana che ha vinto tre di queste (1P). Questa sarà la prima volta che queste due formazioni si affronteranno tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League. L'Inter è imbattuta contro avversarie della Repubblica Ceca in Champions League (3V, 1N), con tutti e quattro i precedenti arrivati dal 2019/20 in avanti; i nerazzurri hanno vinto tutte le tre più recenti, segnando nove gol e subendone solo uno. Lo Sparta Praga ha vinto solo una delle ultime 20 partite di Champions League (5N, 14P) e ha perso le ultime quattro di fila: non è mai stato sconfitto in cinque gare consecutive nella competizione. Ognuna delle ultime quattro partite di Champions League dell'Inter si è conclusa sul punteggio di 1-0 (3V, 1P), perdendo 1-0 contro il Bayer Leverkusen in quella più recente. Le uniche due squadre ad aver collezionato cinque gare consecutive con un 1-0 nella stessa stagione sono state la Juventus nel 2004/05 (5V) e il Maccabi Haifa nel 2009/10 (5P). Lo Sparta Praga ha subito 18 gol in questa Champions League, il suo numero più alto in una edizione dal 1999/00 (18 in 12 partite); l'unica stagione in cui ha incassato più reti nelle grandi competizioni europee è stata la precedente (22), rendendola la formazione che ha subito più gol nelle ultime due stagioni in Europa (40). L'Inter ha subito il suo primo gol in questa Champions League nella gara più recente (0-1 contro il Bayer Leverkusen), interrompendo una serie di cinque clean sheet consecutivi. I nerazzurri sono stati sotto nel punteggio complessivamente per soli 285 secondi nel torneo in corso, meno di ogni altra squadra. Lo Sparta Praga ha trascorso il 60% delle sue partite di UEFA Champions League in questa stagione in svantaggio, la terza percentuale più alta dietro allo Slovan Bratislava (69%) e al Salisburgo (64%), mentre gli avversari dell'Inter sono stati sotto nel punteggio solo per lo 0.8% delle loro gare.